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Впервые в истории ВСУ уничтожили новую российскую гаубицу «Флокс»

  • 6.10.2023, 15:24
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Впервые в истории ВСУ уничтожили новую российскую гаубицу «Флокс»

Удар был нанесен в глубоком тылу оккупационной армии.

Впервые на фронте уничтожен новый российский «аналогов нет» - самоходная артиллерийская установка (САУ) «Флокс».

Видео удара обнародовал 6 октября украинский волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

«На днях россияне рассказали, что начинают передачу в армию новой разработки - 2С40 «Флокс», которая является и минометной, и артиллерийской установкой одновременно. И вот уже 12 друзей Оушена на Херсонщине ударили по ней дроном», - рассказал Стерненко.

Он уточнил, что удар был нанесен в глубоком тылу оккупационной армии РФ, из-за чего разведывательные БПЛА не смогли зафиксировать результаты операции.

Однако момент тарана российской САУ снял на видео дрон-камикадзе.

Справка

«Флокс» - гаубица калибра 120 мм, созданная на базе грузовика «Урал». Она предназначена для огневой поддержки сухопутных войск на фронте. САУ оснащена полуавтоматическим нарезным орудием, которое может стралять минометными минам и снарядами с готовыми нарезами.

Впервые свой «Флокс» россияне показали публике в 2016 году на военно-техническом форуме «Армия». В начале октября 2023 года «Ростех» объявил, что приступил к передаче ВС РФ первых машин 2С40 для оснащения артиллерийских батарей.

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