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«Думала, окна вылетят — такого никогда не было»

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  • 6.10.2023, 15:31
«Думала, окна вылетят — такого никогда не было»
Фото: Википедия

Жители Колодищей рассказали о взрыве на железной дороге под Минском.

В ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна». Также местные жители обсуждают, что следователи опрашивают людей по поводу теракта на железнодорожной станции Озерище.

Журналисты zerkalo.io узнали, что об этом известно.

«Я о*****ла просто»

Судя по чату жителей Колодищей в Telegram, взрыв произошел около 23.20. После этого времени люди стали активно спрашивать, слышали ли другие взрывы и что вообще происходит.

— Я о*****ла просто, — писала одна из участниц чата под ником Энжи. — Думала, окна вылетят. Такого никогда не было…

Около полуночи еще одна местная жительница Татьяна писала, что в стороне железной дороги видела «то ли свет, то ли что-то горело».

Судя по переписке, рядом с Колодищами периодически проходили учения, и к шуму люди привыкли. Но в чате отмечают, что так поздно взрывов ни разу не слышали.

— Обычно это какие-нибудь учения на полигоне, которые настолько сильно не шумят. Да еще и так поздно, — написала Виктория. А как отметила Энжи, обычно во время учений после полуночи «на полигоне была тишина полная, только ветер».

Уже утром 6 октября местные жители пересылали информацию от своих знакомых о том, что возле Озерища силовики опрашивали людей. И якобы рассказали, что в районе железной дороги «сбили пять беспилотников».

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