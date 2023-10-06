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Он еще и плотник

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 6.10.2023, 18:36
Он еще и плотник

Что Путин настрогал и настроил в России.

Вчерашнее шутовское (иначе не скажешь) выступление великого геополитика на валдайском форуме, среди прочего, запомнилось следующей фразой: «Я плотник 4-го разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь»

Кем только ни был этот «попавший в случай» персонаж, на четверть века задержавшийся на вершине власти. Теперь он, оказывается, еще и плотник.

Что же, плотник так плотник. Можно и «по-плотницки» взглянуть.

Что он настрогал и настроил в государстве, имевшем несчастье иметь такого персонажа во главе, наглядно видно. Перспектив ноль. Все ждут только одного – когда этот «плотник» покинет, наконец, стройплощадку, с которой разворованы материалы.

А что касается окон, которые он знает, как «строить», то правильнее сказать, что великий геополитик их умеет только «заколачивать» - забил, к примеру, России «окно в Европу».

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