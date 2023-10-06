закрыть
6 октября 2023, пятница, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Железнодорожники рассказали, что могли взорвать в Озерищах

10
  • 6.10.2023, 18:53
  • 15,950
Железнодорожники рассказали, что могли взорвать в Озерищах

Взрыв прогремел на основной станции погрузки военной техники в районе Минска.

В ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна». Также местные жители обсуждают, что следователи опрашивают людей по поводу диверсии на железнодорожной станции Озерище.

Сообщество железнодорожников сообщает, что в Озерищах были повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с  погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп. Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически используются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой.

Озерище является основной станцией, на которой осуществляется погрузка военной техники в районе Минска. Рядом со станцией расположены 120-я и 127-я бригады связи, а так же 56-й полк связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин