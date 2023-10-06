Железнодорожники рассказали, что могли взорвать в Озерищах 10 6.10.2023, 18:53

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Взрыв прогремел на основной станции погрузки военной техники в районе Минска.

В ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна». Также местные жители обсуждают, что следователи опрашивают людей по поводу диверсии на железнодорожной станции Озерище.

Сообщество железнодорожников сообщает, что в Озерищах были повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп. Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически используются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой.

Озерище является основной станцией, на которой осуществляется погрузка военной техники в районе Минска. Рядом со станцией расположены 120-я и 127-я бригады связи, а так же 56-й полк связи.

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