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США выслали двух российских дипломатов

  • 6.10.2023, 20:25
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США выслали двух российских дипломатов

Вашингтон зеркально отреагировал на действия РФ.

Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов в ответ на решение Москвы выслать двух высокопоставленных работников посольства США, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства. Кого именно выслали из США — Госдеп не уточнил.

В сентябре Москва объявила персонами нон грата первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна — за действия, несовместимые с дипломатическим статусом. Они якобы давали задания обвиняемому по делу о «конфиденциальном сотрудничестве» Роберту Шонову — бывшему работнику генконсульства США во Владивостоке, которого в марте задержала ФСБ.

В Госдепе США причину высылки назвали «надуманной» и заявили, что не потерпят преследования своих дипломатов со стороны российского правительства. Посольство США в России также осудило высылку Силлина и Бернстайна и пообещало, что американское правительство ответит на нее симметрично.

62-летнего Шонова арестовали весной 2023 года. По версии следствия, он «за материальное вознаграждение» собирал информацию о ходе войны с Украиной и мобилизации для оценки их «влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году».

На видео, которое распространило ФСБ, задержанный говорит, что в сентябре прошлого года к нему обратились сотрудники посольства США и предложили ему собирать сведения «негативного толка», а также искать «лиц, лояльных США».

Шонов признал вину, заявив, что Силлин и Бернстайн сами обратились к нему. Информация, которую он собирал, не относилась к секретной, однако статья 275.1 УК, которая появилась в 2022 году, запрещает «конфиденциальное сотрудничество» россиян с другими странами. Шонову грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Госдеп США ранее осудил арест Шонова, назвав обвинения в его адрес необоснованными. Согласно данным Госдепа, Шонов проработал во Владивостоке более 25 лет, а после апреля 2021 года работал в компании, которая по контракту предоставляла услуги посольству США в Москве.

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