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На железнодорожных станциях в Минске появились вооруженные патрули

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  • 6.10.2023, 21:10
  • 2,936
На железнодорожных станциях в Минске появились вооруженные патрули

Ищут диверсантов?

На железнодорожных станциях в Минске появились вооруженные патрули. Об этом сообщают читатели сайта Charter97.org.

Как писал сайт Charter97.org, в ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна». Также местные жители обсуждают, что следователи опрашивают людей по поводу диверсии на железнодорожной станции Озерище.

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