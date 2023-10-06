На железнодорожных станциях в Минске появились вооруженные патрули 1 6.10.2023, 21:10

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Ищут диверсантов?

На железнодорожных станциях в Минске появились вооруженные патрули. Об этом сообщают читатели сайта Charter97.org.

Как писал сайт Charter97.org, в ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна». Также местные жители обсуждают, что следователи опрашивают людей по поводу диверсии на железнодорожной станции Озерище.

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