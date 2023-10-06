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В РФ чиновникам предложили поделиться с армией своей зарплатой

  • 6.10.2023, 23:55
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В РФ чиновникам предложили поделиться с армией своей зарплатой

По 2% на войну.

В Российской Федерации чиновникам предложили поделиться с армией своей зарплатой.

В Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в Победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды так называемой «СВО» (войны против Украины). Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на письмо депутата Яны Лантратовой на имя Михаила Мишустина.

В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Госдумы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

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