В РФ чиновникам предложили поделиться с армией своей зарплатой
- 6.10.2023, 23:55
- 1,294
По 2% на войну.
В Российской Федерации чиновникам предложили поделиться с армией своей зарплатой.
В Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в Победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды так называемой «СВО» (войны против Украины). Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на письмо депутата Яны Лантратовой на имя Михаила Мишустина.
В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Госдумы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.