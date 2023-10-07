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Террористы ХАМАС официально объявили войну Израилю

  • 7.10.2023, 9:25
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Террористы ХАМАС официально объявили войну Израилю

Министр обороны Израиля начал масштабный призыв резервистов.

Примерно через час после массированного обстрела Израиля и сообщений о проникновении палестинских террористов на территорию Израиля, глава боевого крыла ХАМАСа «Изаддин аль-Касам» Мохаммед Дейф выступил с обращением «ко всей арабской нации», сообщают «Детали».

Он объявил, что ХАМАС начал операцию «Туфан Аль-Акса» («Шторм Аль-Аксы») и уже выпустил более 5000 ракет по Израилю.

«Мы заранее предупредили врага, — сказал Дейф. — Они осквернили Аль-Аксу и причинили вред «Мурабитат» (исламистским активисткам, устраивающим провокации на Храмовой горе)».

«Сегодня ярость Аль-Аксы взорвалась, и наши военные оперативники заставят врага понять, что его время прошло, — заявил Дейф. — С сегодняшнего дня наша с ним координация в сфере безопасности будет завершена».

«Пришло время всем арабским и исламским силам объединиться, чтобы изгнать врага из всех наших убежищ – вы должны двигаться в сторону Палестины и не позволить границам или правительственным органам помешать вам участвовать в освобождении Аль-Аксы. Это день великой революции, призванной положить конец оккупации», — заявил Дейф.

На этом фоне Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам террористов в Газе. Министр обороны Йоав Галант объявил призыв резервистов.

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