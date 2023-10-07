В Новой Каховке взорвали главаря местного отделения «Единой России» 2 7.10.2023, 13:29

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Коллаборант госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В Новой Каховке подорвали автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования «Юг» Владислава Назарова.

Подрыв произошел сегодня в 9:30. «В машине был Владимир Малов, который является исполнительным секретарем местного отделения «Единой России», - пишет Назаров.

Малов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Не первый взрыв

В конце августа во временно оккупированной Новой Каховке также подорвали предвыборный региональный штаб «Единой России». Позже о своей причастности к работе подтвердило партизанское движение «Атеш». Согласно их данным удалось уничтожить трех российских военных, которые отвечали за охрану объекта. В частности сгорела вся документация, ее оккупанты завезли до так называемых «выборов».

Также еще один штаб «Единой России» был подорван в начале сентября прошлого года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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