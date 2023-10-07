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Израиль нанес массированный ответный удар по центру Сектора Газа

  • 7.10.2023, 14:08
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Израиль нанес массированный ответный удар по центру Сектора Газа

Уничтожены военные объекты ХАМАС.

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а также проникли на территорию страны. Через несколько часов стало известно, что Израиль бьет по центру Сектора Газа.

Об этом сообщает Times Of Israel.

Журналисты отмечают, что армия обороны Израиля нанесла удары своими Военно-воздушными силами по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В сеть выложили целый ряд фото и видео, которые демонстрируют, что там происходит.

Военные источники свидетельствуют о том, что самолеты ЦАХАЛ сбросили более 16 тонн боеприпасов.

Армия страны отметила, что по объектам ХАМАС в Секторе Газа наносят удары десятки израильских истребителей.

Кроме того, несколько батальонов постоянной армии перебросили на границу с Сектором Газы. Военные страны сосредотачивают свои усилия на борьбе с террористами ХАМАС, все еще находящиеся на территории государства.

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