ВСУ мощно продвинулись возле Копаней и Новопрокоповки 7.10.2023, 14:20

Украинская армия расширила плацдарм на Запорожском направлении.

У ВСУ новый успех в ходе контрнаступления в районе Работино. За последние сутки удалось продвинуться в сторону Новопрокоповки, а также Копаней.

Об этом сообщил 7 октября в Telegram командующий контрнаступлением ВСУ на Южном фронте бригадный генерал Александр Тарнавский.

«На Таврийском направлении имеем продвижение севернее Копаней и Новопрокоповки», - рассказал Тарнавский.

Он также обратил внимание на резкий рост потерь оккупационной армии РФ. Согласно утренней сводке Генштаба, за последние сутки у ВС РФ 610 «двухсотых», что в среднем на треть больше, чем ежесуточные потери в последние недели. Более половины из них ликвидированы именно на Запорожском направлении.

На Южном фронте, со слов Тарнавского, за минувшие сутки удалось уничтожить российскую реактивную систему «Ураган», а общее число ликвидированной там вражеской техники составило 52 единицы.

«Также уничтожены склад с боеприпасами и еще один важный объект врага», - рассказал генерал Тарнавский.

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