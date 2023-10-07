Эксперты назвали самые практичные б/у автомобили 4 7.10.2023, 19:29

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На рынке много вместительных моделей.

Доступные и практичные автомобили – не редкость. Эксперты сформировали список самых практичных моделей, которые можно найти на вторичном рынке. Эти б/у машины предлагают 7-местный салон.

Специалисты WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для большой семьи. В итоге сформировали рейтинг, в котором есть и минивэны, и кроссоверы. Каждый выберет машину под свой вкус.

Самые практичные б/у автомобили:

1 Peugeot 5008;

2 Audi Q7;

3 Volkswagen Touran;

4 Citroën Grand C4 SpaceTourer;

5 Volvo XC90;

6 Ford Galaxy;

7 Citroën Berlingo;

8 Skoda Kodiaq;

9 Ford S-Max;

10 Seat Alhambra.

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