В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о новой ракетной атаке

В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о новой ракетной атаке1
- 7.10.2023, 19:32
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На аэродроме в Джанкое сработала сирена.
Вечером 7 октября во временно оккупированном крымском Джанкое прогремели взрывы. В сети появились фото со столбом черного дыма и информация о новом «прилете», пишет УНИАН.
Местные пользователи заявили о том, что на аэродроме в Джанкое сработала сирена.
В Минобороны РФ тем временем заявили о сбитии очередной ракеты над Крымом. В сообщении указывается, что Украина атаковала переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», - традиционно отчитались в РФ.
Взрывы в Джанкое 1 октября
Напомним, 1 октября около 13:00 во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались мощные взрывы. В сети публиковали фото дыма в небе и сообщалось, что «прилет» был в районе с. Мичуриновка, под Джанкоем. Также была информация что дым выдели в районе местного элеватора.
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии ракеты над Джанкоем, а в Минобороны РФ отрапортовали об атаке двумя ракетами «Гром-2».