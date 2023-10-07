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В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о новой ракетной атаке

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  • 7.10.2023, 19:32
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В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о новой ракетной атаке

На аэродроме в Джанкое сработала сирена.

Вечером 7 октября во временно оккупированном крымском Джанкое прогремели взрывы. В сети появились фото со столбом черного дыма и информация о новом «прилете», пишет УНИАН.

Местные пользователи заявили о том, что на аэродроме в Джанкое сработала сирена.

В Минобороны РФ тем временем заявили о сбитии очередной ракеты над Крымом. В сообщении указывается, что Украина атаковала переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», - традиционно отчитались в РФ.

Взрывы в Джанкое 1 октября

Напомним, 1 октября около 13:00 во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались мощные взрывы. В сети публиковали фото дыма в небе и сообщалось, что «прилет» был в районе с. Мичуриновка, под Джанкоем. Также была информация что дым выдели в районе местного элеватора.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии ракеты над Джанкоем, а в Минобороны РФ отрапортовали об атаке двумя ракетами «Гром-2».

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