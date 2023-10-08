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В ВСУ показали сброс снарядов с дронов на российскую пехоту

  • 8.10.2023, 2:25
В ВСУ показали сброс снарядов с дронов на российскую пехоту

Видеофакт.

Украинские военные, недавно показавшие, как ударили HIMARS по артиллерии россиян и грузовику с БК на Запорожье, разместили видео, на котором они уничтожают российскую оккупационную пехоту с беспилотного летального аппарата в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии - Юг, глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук на своем канале в Telegram.

«Бойцы подразделения «Kurt & Company» 28-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают вражескую пехоту», - написал глава Общественного совета при Одесском ОВА.

По его данным, на видео украинские воины уничтожают российских оккупантов в районе Курдюмовки Донецкой области. На кадрах видно, как четыре боевика пытаются уйти от атаки дронов. Также можно увидеть тело пятого захватчика.

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