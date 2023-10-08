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ВСУ мощно продвинулись на фронте: у оккупантов назревает раскол

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  • 8.10.2023, 10:58
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ВСУ мощно продвинулись на фронте: у оккупантов назревает раскол

Украинская армия пошла вперед на двух направлениях.

Силы обороны Украины добились значительных успехов под Бахмутом и в западной части Запорожской области. На обоих направлениях у украинских войск есть продвижение.

В то же время в России в среде «патриотического сообщества» назревает раскол, после незавершенного мятежа главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его последующей ликвидации противоречия лишь усилились. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских войск. 7 октября Силы обороны продвинулись на двух направлениях: под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Так, по данным Генштаба ВСУ, частичного успеха украинские воины добились к востоку от Андреевки (она расположена на 8 км юго-западнее от Бахмута). По словам начальника пресс-службы Восточной группы войск Ильи Евлаша, за последние сутки на разных направлениях возле Бахмута украинские силы продвинулись на 100-300 м.

Продвижение есть и на западе Запорожской области, в частности, севернее населенного пункта Копани и к северу от Новопрокоповки. Оба села находятся возле Работино.

Тем временем в России среди «ультрапатриотов», поддерживающих войну против Украины, назревает раскол.

«Командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что российские «патриотические» сообщества остаются уязвимыми перед расколом из-за неспособности российских чиновников консолидировать общество, особенно после восстания 24 июня финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина», – пишут аналитики ISW.

Ходаковский заявил, что Россия, по его мнению, должна консолидировать российское общество для достижения цели войны, о которой, признался террорист, россияне имеют смутное представление. При этом он обратил внимание на то, что «Пригожин остается в головах людей, несмотря на его исчезновение из поля зрения общественности после мятежа». А это, считает Ходаковский, является подтверждением факта, что российским элитам нет особого дела до консолидации общества.

Поэтому, убежден он, уже совершаются и будут совершаться впредь некие «провокационные инъекции» в российское ультранационалистическое пространство. Их цель заключается в разрушении «патриотической среды» путем разжигания противоречий, что, в свою очередь, замедлит и усложнит военные действия.

Кроме того, упомянутые провокации, считает боевик, также направлены на то, чтобы сделать послевоенное российское общество нестабильным.

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