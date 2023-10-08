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Контрнаступление ВСУ: украинская армия сковала оккупантов под Угледаром

  • 8.10.2023, 12:25
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Контрнаступление ВСУ: украинская армия сковала оккупантов под Угледаром
Фото: Reuters

Раскрыт смысл операции в районе Большой Новоселки.

Бои в районе Большой Новоселки на запад от Угледара после июльских успехов ВСУ стали менее интенсивными, но отток российских войск вряд ли произойдет, считает британская разведка.

Минобороны Великобритании сообщает, что некоторое «затишье» в боестолкновениях на данном участке наблюдается последние четыре недели.

За лето Украина почти наверняка освободила на этой оси не менее 125 квадратных километров территории.

Вместе с тем, ВСУ на этом участке «связали» силы 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволяя им усиливать другие направления. Они также привлекли ряд российских воздушно-десантных подразделений.

«Хотя эта ось стабилизировалась, российские войска, вероятно, останутся в оборонительной позиции, чтобы защититься от возможных будущих наступательных операций Украины», - считают аналитики разведки.

В Минобороны Британии считают маловероятным, что в ближайшие шесть недель произойдет существенный отток российских сил с этого направления.

Бои в Большой Новоселке и успехи контрнаступления ВСУ

В июле ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге. Тогда же в Генштабе сообщали об успехах ВСУ на направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное.

Сообщалось, что ВС РФ сосредоточили свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держали оборону.

Всего за то время украинские защитники отвоевали у оккупантов еще километр на Мелитопольском направлении.

В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги Клещиевки на Бахмутском направлении. После успешного продвижения ВСУ враг стянул туда дополнительные ресурсы.

Кроме того, успехи ВСУ зафиксированы севернее от населенных пунктов Копани и Новопрокоповка Запорожской области.

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