Полиция Израиля ликвидировала террористов, которые угнали машину возле Ашкелона и прорывались на север
- 8.10.2023, 14:03
Погоню и интенсивную перестрелку показали на видео.
По предварительным данным террористы угнали машину в поселке Мавкиим (южнее Ашкелона) и двинулись на север по шоссе 4. После непродолжительной погони и интенсивной перестрелки машину остановили, сообщают «Детали».
В 11.42 полиция Израиля сообщила о преследовании автомобиля с боевиками на шоссе номер 4, а в 11.58 проинформировала о нейтрализации группы террористов, которая находилась в этой машине.
По информации 13-го канала, террористам удалось угнать из поселка Мавкиим автомобиль. Преследуемые силами полиции они двинулись на север. Телеканал опубликовал кадры интенсивной перестрелки на шоссе. По предварительной информации, машина с террористами съехала с шоссе возле поселка Бейт Эзра и была остановлена. В ней находились три или четыре боевика. Сообщается, что в машине не было заложников. Среди полицейских жертв нет.
Подробности будут опубликованы по мере поступления.
המשטרה עצרה רכב בכביש 4 ליד אמונים ובו לפי החשד חוליית מחבלים | תיעוד מחילופי האש@SuleimanMas1 pic.twitter.com/avLLsKXrjj— כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2023