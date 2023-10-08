Полиция Израиля ликвидировала террористов, которые угнали машину возле Ашкелона и прорывались на север 8.10.2023, 14:03

Погоню и интенсивную перестрелку показали на видео.

По предварительным данным террористы угнали машину в поселке Мавкиим (южнее Ашкелона) и двинулись на север по шоссе 4. После непродолжительной погони и интенсивной перестрелки машину остановили, сообщают «Детали».

В 11.42 полиция Израиля сообщила о преследовании автомобиля с боевиками на шоссе номер 4, а в 11.58 проинформировала о нейтрализации группы террористов, которая находилась в этой машине.

По информации 13-го канала, террористам удалось угнать из поселка Мавкиим автомобиль. Преследуемые силами полиции они двинулись на север. Телеканал опубликовал кадры интенсивной перестрелки на шоссе. По предварительной информации, машина с террористами съехала с шоссе возле поселка Бейт Эзра и была остановлена. В ней находились три или четыре боевика. Сообщается, что в машине не было заложников. Среди полицейских жертв нет.

Подробности будут опубликованы по мере поступления.