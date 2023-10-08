В Египте офицер полиции расстрелял автобус с израильскими туристами
- 8.10.2023, 14:24
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Есть погибшие.
В городе Александрия (Египет) 8 октября офицер местной полиции открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По меньшей мере три человека погибли.
Происшествие назвали терактом.
Об этом сообщают Al Arabiya и The Times of Israel.
Отмечается, что нападение произошло у столба Помпея. Одни СМИ написали о стрельбе по автобусу с израильтянами, другие – прямо в салоне, где находились люди.
«Офицер полиции выстрелил из своего личного оружия и убил двух израильских туристов», – процитировали они источник.
Позже Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что двое израильтян и их египетский гид были убиты. Такде сообщается о раненном гражданине Израиля. Он находится в состоянии средней степени тяжести. По информации The Times of Israel, Министерство иностранных дел, Совет национальной безопасности, ЦАХАЛ и посольство Израиля в Египте работают над тем, чтобы вернуть израильтян домой.
В сети распространили кадры с места происшествия, где видны кареты скорой помощи и люди, которые наблюдали за происходящим, стоя за забором.
Также появилось видео, на котором зафиксированы жертвы теракта: два человека неподвижно лежат на земле, место окружено правоохранителями. В это время одному человеку помогала группа мужчин, а женщина кричала, вызывая скорую.
По данным СМИ, подтверждена смерть трех человек – двух граждан Израиля и одного гражданина Египта. В то же время некоторые каналы указывают на смерть шести человек и ранение еще нескольких.
В министерстве иностранных дел Израиля сказали, что пока изучают сообщения о том, что израильские туристы подверглись обстрелу в городе Александрия. Израильская служба спасения подтвердила информацию о двух погибших гражданах.
Напомним, что Израиль второй день находится в состоянии войны: ливанская «Хезболла» присоединилась к боевикам ХАМАС и ударила по северу страны, операции израильской армии продолжаются в восьми районах вокруг сектора Газа.