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Буряты армии РФ вступили в конфликт с мобилизованными из «ДНР»

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  • 8.10.2023, 14:44
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Буряты армии РФ вступили в конфликт с мобилизованными из «ДНР»

«Донецкую пехоту» обвинили в сотрудничестве с ВСУ.

В российской армии продолжаются конфликты, связанные с враждой различных фракций и соединений.

Telegram-канал бурятских оккупантов «Режим Б» жалуется на мобилизованных из Донецкой области, подозревая их в сотрудничестве с ВСУ, передает dialog.ua.

Буряты также жалуются на соединение «Каскад», поскольку основная нагрузка по ведению боевых действий выпадает на регулярные части армии РФ.

В сообщении отмечено, что «донецкая пехота» находится за позициями бурятов, ближе к тылу. При этом донецким россияне не доверяют, подозревая в предательстве.

«Если бы они занимали передовые позиции, то эти позиции были бы очень скоро утеряны. Отдельный участок фронта им никто не дает, видимо, понимая их уровень и боевые качества. Мы с ними, как уже говорилось, не взаимодействуем, мы им не доверяем, и для нас они подвопросоники. Есть мнение, что кое-кто из них сливает инфу ВСУ», - отмечено в сообщении.

Оккупанты жалуются, что мобилизованные из Донецкой области не горят желанием воевать за Путина и его войну.

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