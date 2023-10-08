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Таких операций не было 100 лет: в ГУР рассказали, как высаживались на Тарханкуте

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  • 8.10.2023, 15:10
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Таких операций не было 100 лет: в ГУР рассказали, как высаживались на Тарханкуте

Стали известны новые детали рейда украинского спецназа на полуостров.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 24 августа провели уникальную операцию и высадились на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Тогда бойцы напомнили россиянам, что деоккупация неизбежна, а также выполнили некоторые задачи.

Это была одна из самых опасных операций, ведь спецназам пришлось плыть несколько часов. О деталях высадки рассказал Виктор Торкотюк – командир подразделения ГУР «Артана», участвовавшего в спецоперации на мысе Тарханкут.

Желающих высадиться в Крыму было более 100 человек, потому ГУР пришлось проводить этап отбора. Эта операция была сверхсложной, ведь на резиновых лодках нужно было преодолеть более 200 километров за 5 – 6 часов, а на вооружении – только стрелковое оружие (автоматы, пулеметы и ПЗРК).

Подразделение «Артана» сыграло роль прикрытия с моря для ударной группировки десанта разведки, поэтому это было особенно опасно, ведь бойцы всегда оставляли на воде в прямой видимости от берега.

Офицер ГУР по имени Тимур ступил на полуостров одним из первых. Он рассказал, что на самом деле зон высадки десанта было несколько, однако не все публикуют в сети, ведь от этого зависит безопасность украинских бойцов. Впрочем, Тимур рассказал, что во время спецоперации удалось уничтожить патрульный автомобиль оккупантов, а также местонахождение одного из подразделений российской армии. Тогда ликвидировали около 30 оккупантов, специализировавшихся на радиоэлектронной разведке и контроле воздушного пространства.

Пока одна группа спецназовцев уничтожала врага, другая оставляла подарок на память – устанавливала флаг Украины с эмблемой ГУР. Спецоперация длилась около 30 минут, но была одной из самых опасных за последние 100 лет.

Вся операция продолжалась около получаса. При этом Тимур намекает, что высадка и последующие события происходили при поддержке местного населения.

«Операции такого уровня сложности не проводились в мире лет 100», – говорит командир «Артана».

Когда спецназовцы завершали операцию, российские военные подняли в небо свои истребители. Оккупанты начали бить по лодкам украинских военных. Именно во время маневра и уклонения от очередного российского снаряда в воду впал боец с позывным "Конаном". Тогда командующий принял непростое решение – двигаться дальше, ведь если бы лодка вернулась за спецназовцем, то россияне уничтожили бы лодку со всеми, кто был в ней. Поэтому было принято решение плыть как можно дальше.

Когда российская авиация прекратила огонь и вернулась в Крым, спецназовцы ГУР вернулись за «Конаном», однако не нашли его. Тогда на поиски отправили еще 2 специально подготовленных катера, один из которых был окрашен в оранжевый (так обозначают суда, которые транспортируют раненых), однако враг снова открыл огонь.

Тогда спецназовцы подумали, что «Конан» погиб, но боец не сдавался. Он продержался в воде 14 часов. Его удалось найти только тогда, когда Военно-морские силы направили в зону исчезновения спецназовца беспилотник – тогда и выяснилось, что «Конан» упорно борется за жизнь и ждет спасения.

«Он более полусуток провел в море – там и спал, пил соленую воду. Его спасло то, что он находился в спасательном жилете и гидрокостюме. У него была и высокая температура, и обезвоживание. Но сейчас он поправляется и уже готов воевать», – рассказал Виктор Торкотюк.

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