ЦАХАЛ ликвидировал отряд террористов, пытавшихся высадиться на пляже возле Ашкелона 8.10.2023, 15:22

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Боевиков ликвидировали вместе с лодками.

Армия обороны Израиля сообщает, что военно-морские силы ЦАХАЛа предотвратили очередную попытку террористов проникнуть на израильскую территорию через пляж Зиким (к югу от Ашкелона). Пять террористов уничтожены.

Видео опубликовало издание newsru.co.il.

Позже ЦАХАЛ заявил, что при этом были уничтожены и пять плавсредств боевиков ХАМАСа.

Кроме того, в порту Газы были уничтожены плавсредства боевиков «Исламского джихада».

В свою очередь, ХАМАС утверждает, что боевики смогли проникнуть на израильскую территорию, и что бой продолжается.

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