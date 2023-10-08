Число погибших израильтян при нападении ХАМАС превысило 600 8.10.2023, 17:42

И эти цифры не окончательные.

Число израильтян, погибших после нападения террористов из ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600, свыше 2 000 человек получили ранения. При этом, как отмечают местные СМИ, израильские чиновники подчеркивают, что эти цифры не окончательные и число погибших и пострадавших еще будет увеличиваться, сообщает euronews.

Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных. По данным газеты The Wall Street Journal, власти Израиля обратились к Египту с просьбой выступить в качестве посредника и помочь в освобождении израильтян, взятых в плен палестинскими боевиками.

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