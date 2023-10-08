ЦАХАЛ ведет бои в приграничных с Газой поселках 8.10.2023, 18:28

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Эвакуация из них прекращена.

В некоторых поселках на приграничной с Газой территории в эти часы продолжаются стрелковые бои между израильскими солдатамии боевиками ХАМАСа, пишут «Детали».

ЦАХАЛу придется еще раз прочесать ряд населенных пунктов в этом районе, которые уже считались очищенными от террористов. Конкретного перечня этих поселков нет.

Одновременно региональный совет Эшколь, на территории которого находится большинство из этих населенных пунктов, объявил о прекращении эвакуации из них. Местным жителям приказано запереться в своих домах и не передвигаться по дорогам. Сообщается о нескольких инцидентах на шоссе 232 и в поселках на территории совета.

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