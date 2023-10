К берегу Израиля идет американская авианосная группа

И ее флагман Gerald Ford.

К израильскому берегу будет перемещена американская авианосная группа. Об этом заявил сегодня министр обороны США Ллойд Остин.

Журналисты NBCNews сообщают со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с планированием, что американские военные планируют направить к берегу Израиля авианосец USS Gerald Ford и его авианосную ударную группу, которая в настоящее время дислоцируется в Средиземном море. В нее, по сообщению Associated Press, входят также крейсер «Нормандия», эсминцы «Томас Хаднер», «Рэймидж», «Карни» и «Рузвельт». А эскадрильи истребительной авиации в регионе будут пополнены самолетами F-35, F-15, F-16 и А-10.

