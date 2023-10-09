В Афганистане из-за землетрясения погибли более 2400 человек 9.10.2023, 2:45

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу.

Землетрясение в провинции Герат на западе Афганистана унесло жизни 2445 человек, еще 2440 пострадали, сообщает сформированное «Талибаном» Министерство по борьбе со стихийными бедствиями, передает The Moscow Times.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу около полудня по местному времени. Эпицентр располагался в 40 км от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым толчком последовали еще восемь — магнитудой от 4,3 до 6,3. В результате пострадали жители 20 деревень, были разрушены 1983 здания.

По словам представителя министерства Мохаммада Джанана Саика, большинство жертв — в округах Зендех Джан и Гориан провинции Герат, где проживает около 2 млн человек, 13 деревень превратились в руины.

Землетрясение стало самым разрушительным за последние несколько десятилетий. Трагедия, вызванная стихийным бедствием, произошла в Афганистане на фоне гуманитарного кризиса, который возник в стране после возвращения к власти талибов в 2021 году и последующего сокращения международной помощи.

Представитель талибов Сухейл Шахин сообщил, что многие люди пропали без вести. В пострадавших районах остро не хватает палаток, медицинских препаратов и продовольствия. Шахин отметил, что обратится к международному сообществу с просьбой о помощи, поскольку нужно «построить дома» для мирных жителей, лишившихся крыши над головой, однако эта программа «на долгосрочную перспективу».

Иранское общество Красного Полумесяца отправило в Афганистан 10 групп спасателей и гуманитарный груз для пострадавших, включающий 500 палаток, 1000 ковров, 4000 одеял и 500 продуктовых наборов. Подразделение Всемирной организации здравоохранения направило в Зендех Джан 12 машин скорой помощи для доставки раненых в больницы.

Афганистан регулярно страдает от землетрясений, особенно часто они происходят в горном массиве Гиндукуш, расположенном вблизи места соприкосновения Евразийской и Индийской тектонических плит. В июне 2022 года землетрясение магнитудой 5,9 унесло жизни более 1000 человек и оставило без крова десятки тысяч жителей в юго-восточной провинции Пактика.

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