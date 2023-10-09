Участники музыкального фестиваля в пустыне показали видео спасения от ХАМАС
- 9.10.2023, 4:59
Им удалось спрятаться в кустах.
Участники фестиваля в Израиле прятались от боевиков ХАМАС, используя в качестве укрытия любую растительность, которую возможно было найти в условиях пустыни, пишет unian.net.
Израильские паблики опубликовали видео, на котором видно, как молодые люди лежат в кустах на земле. На заднем фоне слышны выстрелы и голоса, однако молодые люди говорят только шепотом и стараются никоим образом не выдать боевикам свое местонахождение.