Участники музыкального фестиваля в пустыне показали видео спасения от ХАМАС 9.10.2023, 4:59

Им удалось спрятаться в кустах.

Участники фестиваля в Израиле прятались от боевиков ХАМАС, используя в качестве укрытия любую растительность, которую возможно было найти в условиях пустыни, пишет unian.net.

Израильские паблики опубликовали видео, на котором видно, как молодые люди лежат в кустах на земле. На заднем фоне слышны выстрелы и голоса, однако молодые люди говорят только шепотом и стараются никоим образом не выдать боевикам свое местонахождение.

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