ISW: Россия готовится к войне с НАТО на севере 1 9.10.2023, 9:04

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Москва реформирует Ленинградский военный округ.

Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ. Это может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в сводке, 8 октября был опубликован подготовленный Минобороны России проект указа президента, которым предлагается лишить Северный флот (СФ) статуса «межвидового стратегического территориального объединения».

Российские государственные СМИ отметили, что это предложение указывает на то, что Северный флот больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Это предполагает, что Северный флот и входящие в его состав четыре региона (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ) будут переданы в состав реформированного Ленинградского военного округа.

Российский военный аналитик Юрий Федоров отметил, что воссоздание Ленинградского военного округа говорит о том, что Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО, отмечает ISW.

По данным института, военный министр России Сергей Шойгу предложил воссоздать Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа (отменив изменения 2010 и 2014 годов) в декабре 2022 года и подтвердил, что по состоянию на август 2023 года эти военные округа находились в стадии активного формирования.

«Решение Минобороны о перераспределении оружия массового поражения указывает на то, что Россия видит необходимость реструктуризации своих сил, противостоящих НАТО, в том числе на границе с Финляндией, хотя остается неясным, как Россия сможет мобилизовать, обучать и организовывать эти силы в новые соединения уровня военных округов», - отмечают аналитики ISW.

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