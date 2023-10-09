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ЦАХАЛ: Мы переходим к фазе ликвидации лидеров террористов

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  • 9.10.2023, 12:04
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ЦАХАЛ: Мы переходим к фазе ликвидации лидеров террористов

Израиль восстановил контроль над городами вблизи сектора Газа.

Армия обороны Израиля восстановила контроль над всеми населенными пунктами, расположенными вблизи сектора Газа. Утром в семи-восьми из них все еще продолжались бои с боевиками ХАМАС.

По информации ЦАХАЛ, в последние несколько часов столкновения были единичными. Сейчас боевые действия ни в одном из населенных пунктов не ведутся, вместе с тем, военные допускают, что боевики все еще могут находиться в районе.

Прорывы в пограничном заграждении с сектором Газа будут охраняться бронетехникой с поддержкой беспилотников и вертолетов.

«Мы переходим к фазе интенсивных атак по Газе и ликвидации лидеров ХАМАС и «Исламского джихада», — заявила пресс-служба ЦАХАЛ

В армии также заявили, что за 48 часов были мобилизованы 300 тысяч резервистов.

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