Террористы начали новый массированный обстрел Израиля 5 9.10.2023, 14:07

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Первые подробности.

Террористы ХАМАСа снова устроили массированную ракетную атаку по Израилю. В большинство городов объявили воздушную тревогу, уже сообщается о первых «прилетах».

Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».

Так, под ракетным обстрелом оказался центр Израиля. В частности, тревога звучит в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлия, Ришон ле-Циоен, Петах-Тикве, Иерусалие, Раанане, Кфар-Сабе, Нес-Ционе. Также впервые с начала войны ракеты полетели в район Хариша и Пардес-Ханы.

Уже известно о прямом попадании в Ришон ле-Ционе, но подробности пока неизвестны. Есть ли жертвы - не уточняется.

О попадании ракеты в районе Бен-Гуриона сообщают ряд Телеграм-каналов. В здании аэропорта создался хаос из-за сирены и падения ракеты. В сети уже появились видео с места происшествия.

Напомним, с начала текущих суток это второй массированный обстрел Израиля. В ночь на 9 октября террористы выпустили большое количество ракет по мирным городам нашей страны. Под обстрелами оказались Ашкелон, Ришон це-Лион, Нес-Циона, Реховота, Явне, Гадеры и другие населенные пункты. Отмечается, что по Ашкелону за короткое время было выпущено более 100 ракет, часть которых попали в жиле дома.

Ранее ЦАХАЛ вернул под свой контроль все территории Израиля, которые были захвачены боевиками ХАМАСА. Им удалось это сделать всего за 48 часов спецоперации. Также сообщается, что военные переходят к фазе интенсивных атак по объектам террористов в секторе Газа и ликвидации лидеров ХАМАСа и Исламского Джихада. Для спецоперации уже призваны около 300 тысяч резервистов.

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