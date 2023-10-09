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СМИ: К атаке на Израиль ХАМАС готовили «вагнеровцы», выехавшие из Беларуси

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  • 9.10.2023, 16:31
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СМИ: К атаке на Израиль ХАМАС готовили «вагнеровцы», выехавшие из Беларуси

Подробности.

Россия уже передала террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Часть боевиков ЧВК «Вагнер», выехавших из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) Сил специальных операций Украины.

Там отметили, что ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАСа стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала.

«Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса. Именно его «вагнеровцы» передавали боевикам во время учений в странах Африки», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным ЦНС, Россия уже передала террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим шагом, по расчетам россиян, должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

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