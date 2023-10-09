В Беларуси угрожают родителям, чьи дети поступили в польские учебные заведения

В Беларуси угрожают родителям, чьи дети поступили в польские учебные заведения8
- 9.10.2023, 17:01
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Зафиксировано несколько похожих случаев.
Выпускникам 2023 года приходят угрозы от их бывших классных. У них требуют немедленно предоставить данные о вузах, где они или учатся сейчас, или будут учиться, сообщил источник Hrodna.life. Иначе просят их «ждать гостей». Каких именно — не уточняют. Это не единственный такой случай: родителей вызывают на профилактические беседы и спрашивают, что их детей не устраивает в Беларуси.
Источник знает о двух подобных случаях угроз и у его друзей. Его дочери, со слов мужчины, повезло — ей уже исполнилось 18 лет, и родители не отвечают за неё.
«Всех, чьи дети сделали апостиль [документ, необходимый для поступления за границу. — Прим. Hrodna.life], вызывали на профилактические беседы с начальством. Всё зависит от начальства: где-то было лояльно, где-то не очень. Чем меньше человек по должности — тем больше трясут», — рассказал ещё один источник, связанный со сферой образования в Беларуси.
Родителей спрашивают, почему ребёнок уезжает за границу: с какой целью, что их не устраивает. Всё зависит от учителей и директора школы, замечает источник. Кто-то только беседует, а кто-то — угрожает. На собраниях в школах родителям не рекомендуют рассказывать о поступлении за границу.
По информации издания, на курсах польского языка в Гродно стало учиться меньше парней. Появилась и новая тенденция — многие забирают документы из школ после 9-го и 10-го класса. «Боятся, что детей не выпустят потом [за границу]. Отправляют в Польшу в лицеи и техникумы, чтобы там уже могли поступить в универ, так как после 16 лет и приписки к военкомату могут запретить выезд из страны — этого реально боятся родители», — рассказал источник.
Об этом также рассказывал журналист Ян Роман, который опасается, что парни после поступления в Польшу не смогут вернуться в Беларусь из-за армии. Их учёба в Польше не будет считаться основанием для отсрочки.
Человек, знакомый с делами Союза поляков, не знает о подобных случаях угроз.
В свою очередь ещё один источник рассказал, что ситуация не нова: и в прошлом году медалистов просили не говорить о том, что они собираются поступать за границу.