Российский валютный рынок свалился на новое дно 2 9.10.2023, 18:41

2,364

Курс доллара взлетел до нового рекорда вопреки обещаниям Путина.

Через четыре дня после того, как президент России Владимир Путин похвалил Центробанк РФ и правительство за меры по стабилизации рубля и пообещал, что они дадут «хорошие результаты», российский валютный рынок свалился на новое дно.

На торгах Московской биржи в понедельник, 9 августа, курс доллара впервые с конца марта 2022 года поднялся выше 102 рублей, а евро пробил отметку 108. Курсы поднимались до 102,34 рубля за доллар и 108,03 рубля за евро, после чего немного откатились: к концу шестого часа валютной сессии американская валюта торгуется по 101,75 рубля, а европейская — по 107,23 рубля.

«Основными причинами девальвации по-прежнему являются нехватка валютной выручки для удовлетворения спроса на доллар и юань, прежде всего со стороны импортеров», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Кроме того, правительство запланировало резкое увеличение расходов бюджета, прежде всего на армию, которая впервые с советских времен «съест» каждый третий рубль в казне. А это «неминуемо» спровоцирует новый виток девальвации, предупреждает Антонов.

С начала года доллар подскочил на 43%, евро — почти на 40%, а если сравнивать с прошлым летом, то курсы взлетели практически вдвое. ЦБ отреагировал экстренным повышением ключевой ставки с 8,5% до 12%, а затем довел ее до 13%, но оказался бессилен потушить валютный пожар.

По всей видимости, Минфин и ЦБ в конце прошлой недели обзванивали крупные компании и вели переговоры в духе «граждане, сдавайте валюту», сказали Reuters два дилера крупных российских банков. Об этом, по их словам, могут свидетельствовать попытки рубля укрепиться в пятницу, которые, впрочем, в понедельник вылились в новый обвал.

Судя по всему, курс закрепился на уровне свыше 100 рублей за доллар, пишет старший инвестиционный консультант УК «Альфа-Капитал» Алексей Климюк. Рынок ждет от ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки, но это мертвому припарки, полагает эксперт: «Пока не будут введены меры по ограничению движения капитала (ужесточение мер валютного контроля), ситуация для рубля останется непростой».

Но слабый рубль помогает правительству наполнить казну, поэтому вводиться меры валютного контроля, скорее всего, не будут, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Прежде всего от этого пострадает доходная часть бюджета».

Словесными же интервенциями рублю уже не помочь, и пока все говорит в пользу того, что рубль продолжит дешеветь, считает Антонов из «Алор Брокер». Пессимистичный сценарий для рубля — отметка 120 за доллар, предупреждает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».