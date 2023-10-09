В Беларуси на продажу выставили Land Rover, который угнали в Италии 9.10.2023, 21:29

1,864

Чем рискует потенциальный покупатель?

На фоне дефицита «свежих» иномарок европейских брендов белорусы ищут альтернативную возможность приобретения автомобиля. Вариантом для некоторых является покупки конфискованной машины на аукционе. На следующей неделе восьмилетний Land Rover будет продаваться на аукционе торгового дома «Восточный». Правда, есть нюанс — машина находится в розыске Интерпола. Журналист «Зеркало» как возможный участник торгов узнал у организатора аукциона подробности про внедорожник.

Дизельный Land Rover Range Rover Evoque, выпущенный в 2015 году, будут продавать на аукционе в Бресте в эту субботу, 14 октября. В объявлении указано, что в авто двухлитровый двигатель, почти 85 000 км пробега. Автомобиль условно исправен, возможны скрытые дефекты. На кузове внедорожника есть незначительные потертости. Имеется два комплекта ключей. Номер кузова Land Rover видоизменен, а сам авто числится в розыске в Интерполе.

Стартовая цена внедорожника на аукционе — 61 689 рублей 60 копеек. Отметим, что аналогичные авто, не имеющие криминальную историю, продают в Беларуси в ценовом 77−93 тысячи рублей.

По телефону ТД «Восточный» в Бресте нам рассказали о происхождении авто. Как выяснилось, машина была угнана в Италии, поэтому и попала в базу Интерпола. В Пинске ее пытались поставить на учет, но выяснилось, что вин-номер кузова изменен. Впоследствии авто обратили в доход государства.

— Документов на машину нет. Победителю аукциона мы выписываем договор купли-продажи, справку о том, что первичные документы отсутствуют, техпаспорта нет. Также выдаем временные номерные знаки, такие, как дают в магазине, когда новую машину покупают — на нем есть эмблема зеленого цвета. На таких номерах можно ездить, выписывать страховку. Договора, справки и номеров достаточно для постановки авто на учет в ГАИ. Правда, там еще проведут экспертизу номера, — объяснил сотрудник торгового дома.

Он также рассказал, что отметка «условно исправна» в объявлении означает, что сотрудники ТД не знают о техническом состоянии внедорожника. Им известно, что там разряжен аккумулятор, но если поставить заряженный, то авто заводится, едет ровно, тормоза хорошие.

— Но мы этого не знаем, есть ли там какие-то скрытые дефекты. Можно приехать с мастером, чтобы он ее посмотрел, подключил компьютер, померить толщиномером краску на кузове. Также разрешено завести ее и немного тронуться вперед-назад, но ездить по площадке мы не разрешаем.

Сотрудник рассказал, что авто поступило к ним на площадку около двух месяцев назад. Так как желающих приобрести авто не было, каждые три недели цену на нее снижали на 5%.

— Выехать на этом авто за границу нельзя будет. Можно использовать в Беларуси и России. А вот о дальнейшей продаже надо узнавать в местном ГАИ. Бывало, что людям сразу разрешали ее продавать, а иногда ставили запрет на отчуждение на 2−3 года

Отметим, что автомобили, находящиеся в базе Интерпола, продают в Беларуси не первый год. Сотрудник ТД добавил, что такие машины у них часто покупают организации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».