США и Израиль обсудили три варианта будущего сектора Газа 1.11.2023, 8:18

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Какой из них выбрал Тель-Авив?

США и Израиль обсудили три варианта будущего сектора Газа. Они включают контроль над сектором Газа странами Ближнего Востока при поддержке войск США, Британии, Германии и Франции, управление анклавом под эгидой ООН и размещение там миротворцев. Израиль счел достойным последний вариант, пишет РБК.

Вашингтон и Тель-Авив рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильским военным удастся вытеснить оттуда боевиков ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждения идут на фоне расширения наземных маневров ЦАХАЛ на территории, подконтрольной палестинскому движению.

Первый подразумевает предоставление временного контроля над анклавом странам ближневосточного региона; при этом в секторе Газа будут размещены войска США, Великобритании, Франции и Германии. Также желательно присутствие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

При втором варианте в секторе будут действовать миротворческие силы — наподобие Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове, миссии, которая следит за исполнением израильско-египетского мирного договора 1979 года (Кэмп-Дэвидские соглашения). По словам источников, в Израиле считают, что «эта идея достойна рассмотрения».

Еще один вариант — временное управление сектором Газа под эгидой Организации Объединенных Наций (ранее агентство писало, что стороны рассматривают создание там временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран). В Израиле это предложение считают непрактичным, поскольку от ООН «мало пользы».

Все три варианта, как отмечает агентство, представляют «политическую опасность» для президента Джо Байдена и других стран, включая государства Персидского залива. По словам источника, Байден не хотел бы подвергать опасности даже небольшой контингент войск США. Также неизвестно, заинтересованы ли арабские государства в участии в судьбе сектора Газа.

«Наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя ответственность за управление и, в конечном счете, за безопасность в секторе Газа», — сказал Блинкен (цитата по The Times of Israel).

Он отверг варианты, при которых контролировать сектор Газа будут Израиль или ХАМАС.

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