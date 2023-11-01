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Ракетная атака на Крым: Керченский мост заволокло густым дымом

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  • 1.11.2023, 12:23
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Ракетная атака на Крым: Керченский мост заволокло густым дымом

Среди оккупантов началась паника.

Днем 1 ноября над Крымским мостом поднялся густой дым. В это время во временно оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога.

Захватчики запаниковали из-за «ракетной атаки» и пытаются защитить мост с помощью дымовой завесы. Видео с окутанным дымом мостом опубликовал телеграм-канал «Крымский ветер».

В соцсетях тем временем появилась информация о пролете ракет со стороны материковой части Украины.

Один из z-пропагандистов утверждает, что в направлении Крымского моста якобы были запущены ракеты Storm Shadow.

«Три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролёте шести ракет «Сторм Шэдоу» над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров», – написал он, приходя при этом к выводу, что «направлением возможного удара может быть Бердянск, юг «ДНР» и восточная часть Крыма, включая Крымский мост».

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