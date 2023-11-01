В Гомеле на дне реки нашли кости древнего бизона 1.11.2023, 12:46

Он обитал на территории Беларуси 20 тысяч лет назад.

Водолазы нашли кости древнего бизона на дне Сожа в Гомеле, сообщает ОСВОД Гомельской области.

Находку обнаружили 30 октября при тренировочных погружениях на Западной спасательной станции. Водолаз нашел два предмета, похожих на кости. Они находились на глубине нескольких метров и были покрыты частично илом.

Кости подняли на поверхность и обратились к специалистам Гомельского дворцо-паркового ансамбля. Они определили, что останки принадлежат древнему бизону.

«Найденные останки принадлежат бизону, который мог здесь обитать 10 – 20 тысяч лет назад. Одна из них локтевая вместе с лучевой, а другая часть грудного позвонка», – рассказал заведующий отделом археологии и охраны историко-культорного наследия Юрий Панков.

Находки были переданы в музей.

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