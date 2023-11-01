Погром в аэропорту Махачкалы: «влиятельные люди» вышли с предложением к властям Дагестана 1.11.2023, 15:47

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Муфтий Татарстана также вступился за погромщиков.

В Дагестане развернулась активная компания за амнистию правонарушителей, которые штурмовали аэропорт Махачкалы и устроили погром в поисках евреев. Об этом пишет российский новостной телеграм-канал Baza.

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов написал пост, в котором он обращается к властям Дагестана и лично к главе республики, предлагая амнистировать всех участников беспорядков, «не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог».

По его словам, последствия судебных разбирательств могут сломать судьбы молодых дагестанцев, которых, как предполагается, показательно накажут.

По его словам, в Дагестане такие методы не работают - взамен он предлагает просто амнистировать преступников, подарив им возможность уйти от наказания.

Пост Магомедова стал вирусным в социальной сети Instagram, собрав несколько десятков тысяч лайков.

Журналисты отмечают, что другие публикации спортсмена пользуются гораздо меньшей популярностью. У поста уже 57 тысяч лайков (другие публикации набирают в среднем 3).

Более того, в комментариях пользователи поддерживают дагестанского спортсмена в его призыве амнистировать погромщиков.

Просьбу об амнистии группа людей, которая ворвалась в аэропорт в поисках евреев, отметили репостом Хабиб и Хасбик - «крайне влиятельные в Дагестане люди».

Муфтий Татарстана также выступил в защиту участников беспорядков, обвиняя в их поступке провокацию внешних сил и призывая к снисхождению.

«Мы не преступники, мы просто искренне разделяем боль палестинского народа», - пишет он.

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