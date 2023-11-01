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Болгария выдворила российского пропагандиста по подозрению в шпионаже

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  • 1.11.2023, 17:25
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Болгария выдворила российского пропагандиста по подозрению в шпионаже

Последний месяц он прятался в российском посольстве.

Государственное агентство нацбезопасности Болгарии выдало ордер на экстрадицию российского журналиста Александра Гацака. София его подозревала в шпионаже.

Болгарская служба «Радио Свобода» уточняет, что последний месяц Гацак укрывался в посольстве России в Софии. По данным ТАСС, корреспондент государственной «Российской газеты» уже покинул Болгарию.

Спецслужбы Болгарии утверждают, что Гацак под видом журналиста занимался разведывательной деятельностью и представлял угрозу безопасности страны. 20 сентября София лишила журналиста аккредитации.

В Лондоне начался суд над болгарами по обвинению в шпионаже в пользу РФ

29 сентября вызвали для вручения предписания на выезд из Болгарии и запрете на въезд на территорию Евросоюза, но журналист не явился и скрылся в российском посольстве.

Посольство России сообщило, что аккредитация Гацака отозвана без объяснения причин. Москва заявила, что примет ответные меры в отношении болгарских властей.

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