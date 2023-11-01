закрыть
1 ноября 2023, среда, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа

  • 1.11.2023, 20:15
Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа

Армия обороны Израиля действует в глубине сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в глубине сектора Газа, израильские войска уже находятся на подступах к одноименному городу. Об этом заявил журналистам командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн, передает Times of Israel.

Израильские подразделения уже «стоят у ворот города Газа», сказал генерал.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на страну 7 октября. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. Представитель израильской армии Дэниэль Хагари сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип