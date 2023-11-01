Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа 1.11.2023, 20:15

Армия обороны Израиля действует в глубине сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в глубине сектора Газа, израильские войска уже находятся на подступах к одноименному городу. Об этом заявил журналистам командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн, передает Times of Israel.

Израильские подразделения уже «стоят у ворот города Газа», сказал генерал.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на страну 7 октября. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. Представитель израильской армии Дэниэль Хагари сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».