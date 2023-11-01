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Переговоры о тарифе на транзит нефти через Беларусь поставлены на паузу

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  • 1.11.2023, 23:06
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Переговоры о тарифе на транзит нефти через Беларусь поставлены на паузу

Российская сторона не согласилась на предложенное повышение.

Переговоры по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь поставлены на паузу. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщает «Интерфакс».

В конце мая стало известно, что компания «Гомельтранснефть Дружба» предложила с 1 июля на 84% поднять тариф на транзит нефти по территории Беларуси, чтобы обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году. Соответствующий запрос был направлен российскому оператору «Дружбы». Российская сторона не согласилась на предложенное повышение.

В июле Николай Шульгинов заявлял, что переговоры ведутся, но «пока нет консенсуса».

«Гомельтранснефть Дружба» хотела поднять тарифы на фоне снижения объемов прокачки нефти. Многие европейские потребители в прошлом году отказались от российской нефти. Надо отметить, что сейчас по «Дружбе» также ведется прокачка казахстанской нефти в направлении Германии. В целом белорусское предприятие ожидает, что в этом году объем прокачки сырья через его участок «Дружбы» упадет в два раза. Свою позицию «Гомельтранснефть Дружба» также подкрепляла тем, что транзитные тарифы в Казахстане и Украине выше, чем в Беларуси.

В этом году с 1 февраля транзитный тариф был повышен в Беларуси на 9%. Однако такое повышение не требует согласования сторон. Его можно проводить раз в год на прогнозный показатель инфляции.

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