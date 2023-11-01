Переговоры о тарифе на транзит нефти через Беларусь поставлены на паузу 1 1.11.2023, 23:06

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Российская сторона не согласилась на предложенное повышение.

Переговоры по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь поставлены на паузу. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщает «Интерфакс».

В конце мая стало известно, что компания «Гомельтранснефть Дружба» предложила с 1 июля на 84% поднять тариф на транзит нефти по территории Беларуси, чтобы обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году. Соответствующий запрос был направлен российскому оператору «Дружбы». Российская сторона не согласилась на предложенное повышение.

В июле Николай Шульгинов заявлял, что переговоры ведутся, но «пока нет консенсуса».

«Гомельтранснефть Дружба» хотела поднять тарифы на фоне снижения объемов прокачки нефти. Многие европейские потребители в прошлом году отказались от российской нефти. Надо отметить, что сейчас по «Дружбе» также ведется прокачка казахстанской нефти в направлении Германии. В целом белорусское предприятие ожидает, что в этом году объем прокачки сырья через его участок «Дружбы» упадет в два раза. Свою позицию «Гомельтранснефть Дружба» также подкрепляла тем, что транзитные тарифы в Казахстане и Украине выше, чем в Беларуси.

В этом году с 1 февраля транзитный тариф был повышен в Беларуси на 9%. Однако такое повышение не требует согласования сторон. Его можно проводить раз в год на прогнозный показатель инфляции.

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