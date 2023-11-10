The Times: Сибиряки присоединяются к борьбе за освобождение Украины 10.11.2023, 6:01

1,934

Якуты и буряты переходят на сторону ВСУ.

Состав украинской армии пополняется гражданами России из Бурятии и Якутии, которые готова воевать против оккупантов.

Они уехали из Сибири по отдельности, никому не сказав о своем предназначении. Их биографии были очень разными, но объединяло их одно: желание защищать Украину и вернуться в Россию, чтобы взять в руки оружие против режима президента Путина. По прибытии в Украину они вступили в «Сибирский батальон», пишет The Times.

«Я не мог оставаться в стороне, когда совершались такие преступления против Украины и ее народа. Я уехал из России в свой 29-й день рождения и вернусь домой только в свободную Бурятию», - говорит уроженец Бурятии Геннадий.

Кремль мобилизовал непропорционально большое количество солдат из Сибири, пытаясь свести к минимуму потери и несогласие жителей крупнейших и богатейших городов страны. Согласно опубликованным некрологам, в конфликте погибло не менее 1200 солдат из Бурятии. Считается, что истинная цифра гораздо выше. Вероятность того, что бурятский солдат погибнет на Украине, в 275 раз выше, чем московский.

Как и другие военнослужащие батальона, Геннадий рассказал, что столкнулся с дискриминацией и расизмом в Москве, где российским гражданам азиатской внешности трудно снять квартиру, их часто преследует полиция.

«В России меня считают гражданином второго сорта. Мы были колонизированы Российской империей, и наша культура была русифицирована. Даже мое имя русское», - говорит Геннадий.

«Мы приехали в Украину, чтобы помочь и набраться опыта для борьбы за освобождение родных мест», - сказал другой участник «Сибирского батальона», назвавший свой позывной «Якут».

Бывший бизнесмен преодолел более 5 тыс. километров из Якутии. Новобранцы проходили подготовку под руководством украинского военного инструктора.

Геннадия не беспокоит перспектива воевать с другими бурятами на полях сражений в Украине.

«Для меня они враги. Мой совет им — бежать или сдаваться в плен», - говорит он.

Хотя большинство его сослуживцев из Сибири надевают маски, чтобы скрыть свою личность при общении с журналистами, Геннадий сказал, что хочет открыто рассказать о своем участии в украинской армии.

«Я устал бояться. Я хочу, чтобы и другие люди в Бурятии поняли, что бояться не надо», - сказал он

При путешествии из Сибири Геннадию помогал «Гражданский совет» - российское движение диссидентов, занимающееся вербовкой добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Движение, созданное в прошлом году оппозиционерами в изгнании, заявляет, что его цель — попытаться «смыть кровь Бучи».

Пока в «Сибирском батальоне» насчитываются не сотни, а всего лишь десятки бойцов. Однако, по словам украинского представителя батальона, число солдат будет расти по мере проверки, тестирования и утверждения новобранцев. Некоторые из них уже находятся на передовой на Востоке Украины.

«Проблема не в том, что нет россиян, желающих присоединиться к нам. Проблема в том, что Украина не может обработать большое количество поступающих заявок. Мы должны провести множество проверок, чтобы убедиться, что в батальон не проникли российские агенты. Разумеется, мы также должны убедиться, что они соответствуют требованиям украинских вооруженных сил», – сказал представитель.

Один из самых молодых новобранцев - 19-летний юноша из Ханты-Мансийского округа с позывным «Пепси». Он рассказал: его мать до сих пор не знает о том, что он находится в Украине. Он решил приехать, как только начались боевые действия, но был несовершеннолетним тогда. Вместе с тем он и его соотечественники из Сибири признают, что победа над путинским режимом — это масштабная задача, которую некоторые называют нереальной. Путин находится у власти уже почти 24 года и подавляет любую оппозицию внутри страны.

«Да, это трудно. Но мы только в начале пути. У нас есть возможность в Украине создать вооруженное сопротивление. Многие люди в Сибири плохо думают о москвичах, о том, что они захватили власть и контролируют все наши ресурсы. Нужно просто вселить в них надежду», – говорит «Поэт», еще один новобранец из Бурятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».