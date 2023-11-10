закрыть
10 ноября 2023, пятница, 6:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Times: Сибиряки присоединяются к борьбе за освобождение Украины

  • 10.11.2023, 6:01
  • 1,934
The Times: Сибиряки присоединяются к борьбе за освобождение Украины

Якуты и буряты переходят на сторону ВСУ.

Состав украинской армии пополняется гражданами России из Бурятии и Якутии, которые готова воевать против оккупантов.

Они уехали из Сибири по отдельности, никому не сказав о своем предназначении. Их биографии были очень разными, но объединяло их одно: желание защищать Украину и вернуться в Россию, чтобы взять в руки оружие против режима президента Путина. По прибытии в Украину они вступили в «Сибирский батальон», пишет The Times.

«Я не мог оставаться в стороне, когда совершались такие преступления против Украины и ее народа. Я уехал из России в свой 29-й день рождения и вернусь домой только в свободную Бурятию», - говорит уроженец Бурятии Геннадий.

Кремль мобилизовал непропорционально большое количество солдат из Сибири, пытаясь свести к минимуму потери и несогласие жителей крупнейших и богатейших городов страны. Согласно опубликованным некрологам, в конфликте погибло не менее 1200 солдат из Бурятии. Считается, что истинная цифра гораздо выше. Вероятность того, что бурятский солдат погибнет на Украине, в 275 раз выше, чем московский.

Как и другие военнослужащие батальона, Геннадий рассказал, что столкнулся с дискриминацией и расизмом в Москве, где российским гражданам азиатской внешности трудно снять квартиру, их часто преследует полиция.

«В России меня считают гражданином второго сорта. Мы были колонизированы Российской империей, и наша культура была русифицирована. Даже мое имя русское», - говорит Геннадий.

«Мы приехали в Украину, чтобы помочь и набраться опыта для борьбы за освобождение родных мест», - сказал другой участник «Сибирского батальона», назвавший свой позывной «Якут».

Бывший бизнесмен преодолел более 5 тыс. километров из Якутии. Новобранцы проходили подготовку под руководством украинского военного инструктора.

Геннадия не беспокоит перспектива воевать с другими бурятами на полях сражений в Украине.

«Для меня они враги. Мой совет им — бежать или сдаваться в плен», - говорит он.

Хотя большинство его сослуживцев из Сибири надевают маски, чтобы скрыть свою личность при общении с журналистами, Геннадий сказал, что хочет открыто рассказать о своем участии в украинской армии.

«Я устал бояться. Я хочу, чтобы и другие люди в Бурятии поняли, что бояться не надо», - сказал он

При путешествии из Сибири Геннадию помогал «Гражданский совет» - российское движение диссидентов, занимающееся вербовкой добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Движение, созданное в прошлом году оппозиционерами в изгнании, заявляет, что его цель — попытаться «смыть кровь Бучи».

Пока в «Сибирском батальоне» насчитываются не сотни, а всего лишь десятки бойцов. Однако, по словам украинского представителя батальона, число солдат будет расти по мере проверки, тестирования и утверждения новобранцев. Некоторые из них уже находятся на передовой на Востоке Украины.

«Проблема не в том, что нет россиян, желающих присоединиться к нам. Проблема в том, что Украина не может обработать большое количество поступающих заявок. Мы должны провести множество проверок, чтобы убедиться, что в батальон не проникли российские агенты. Разумеется, мы также должны убедиться, что они соответствуют требованиям украинских вооруженных сил», – сказал представитель.

Один из самых молодых новобранцев - 19-летний юноша из Ханты-Мансийского округа с позывным «Пепси». Он рассказал: его мать до сих пор не знает о том, что он находится в Украине. Он решил приехать, как только начались боевые действия, но был несовершеннолетним тогда. Вместе с тем он и его соотечественники из Сибири признают, что победа над путинским режимом — это масштабная задача, которую некоторые называют нереальной. Путин находится у власти уже почти 24 года и подавляет любую оппозицию внутри страны.

«Да, это трудно. Но мы только в начале пути. У нас есть возможность в Украине создать вооруженное сопротивление. Многие люди в Сибири плохо думают о москвичах, о том, что они захватили власть и контролируют все наши ресурсы. Нужно просто вселить в них надежду», – говорит «Поэт», еще один новобранец из Бурятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко