Атака на Крым: в Черноморском разгромили погранзаставу с казармой и потопили катера РФ 10.11.2023, 8:14

В Феодосии беспилотники повредили нефтебазу.

Во временно оккупированном крымском поселке Черноморское утром 10 ноября раздалась серия громких взрывов.

Во временно оккупированных Феодосии и Черноморском в Крыму прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 10 ноября.

В Черноморском речь идет о поражении пограничной заставы или казармы захватчиков.

В частности, там слышали не менее четырех-пяти прилетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

По его данным, первые взрывы в поселке Евпаторийского района Крыма прогремели около 05:35 в пятницу. Сторонники оккупантов в местных пабликах сразу запаниковали, выпрашивая: «что и куда прилетело».

«Кстати, об окнах: у кого-то из моих соседей в многоэтажке хорошо так посыпались, судя по звуку», – писали они, хотя некоторые уверяли, что это российская ПВО была «на страже».

Telegram-канал «Крымский ветер» из свидетельств подписчиков оценил, что в поселке было четыре-пять прилетов – вероятно, по погранзаставе.

Но потом там добавили, что в Черноморском прилетело по казарме российских оккупантов.

«И, вероятно, два катера в море минуснули», – говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, в Феодосии, вероятно, повреждена нефтебаза. Сообщается, что удары наносились неизвестными беспилотниками.

В Минобороны РФ заявили, что якобы перехватили два дрона над оккупированным Крымом.

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