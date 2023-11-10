закрыть
10 ноября 2023, пятница, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ЦИК устроили диверсию против Лукашенко?

3
  • 10.11.2023, 9:12
  • 6,772
В ЦИК устроили диверсию против Лукашенко?

«Наследники» Ермошиной надругались над флагом диктатора.

Сегодня ЦИК пафосно анонсировала логотип так называемой избирательной кампании 2024 года. Но опять все пошло не по плану.

Помимо спорных дизайнерских решений, белорусы нашли здесь одно бесспорное — придуманный флаг Беларуси. Такого флага не существует, обратила внимание Виктория Пальчис.

Вертикальная орнаментная полоса должна быть красного цвета на белом фоне.

Такой логотип можно оценить как «оскорбление государственных символов».

В телеграме логотип быстро исправили. А вот на официальном сайте по-прежнему висит ошибочный вариант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко