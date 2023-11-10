В ЦИК устроили диверсию против Лукашенко? 3 10.11.2023, 9:12

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«Наследники» Ермошиной надругались над флагом диктатора.

Сегодня ЦИК пафосно анонсировала логотип так называемой избирательной кампании 2024 года. Но опять все пошло не по плану.

Помимо спорных дизайнерских решений, белорусы нашли здесь одно бесспорное — придуманный флаг Беларуси. Такого флага не существует, обратила внимание Виктория Пальчис.

Вертикальная орнаментная полоса должна быть красного цвета на белом фоне.

Такой логотип можно оценить как «оскорбление государственных символов».

В телеграме логотип быстро исправили. А вот на официальном сайте по-прежнему висит ошибочный вариант.

ЦИК выкатил лого единого дня голосования. «Основной визуальный посыл — изображение государственного флага Республики Беларусь» (с)



Только вот — внимание на орнамент! — флага такого не существует.



Что это? Диверсия? Подрыв системы изнутри? pic.twitter.com/mSJcVDraWX — Viktoryja Palčys (@palchysv) November 9, 2023

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