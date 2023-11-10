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Разведчики ГУР потопили два скоростных российских катера в Крыму

  • 10.11.2023, 9:55
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Разведчики ГУР потопили два скоростных российских катера в Крыму

Раскрыты подробности операции украинского десанта на полуострове.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведчики уничтожили два российских скоростных катера.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как отмечается, в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма украинские разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.

При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

В частности, в поселке Черноморское, по сообщениям местных Telegram-каналов, зафиксировано несколько «прилетов». Очевидцы заявляют, что был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети сообщили, что дроны ударили по российской нефтебазе.

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