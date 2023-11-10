Astra: В Скадовске подорвали управление СК России с высокопоставленным офицерам 10.11.2023, 11:06

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Появились новые подробности «прилета».

Вчерашний удар во временно оккупированном Скадовске Херсонской области пришелся по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. В результате погибли высокопоставленные офицеры-интервенты.

Об этом сообщает Astra.

Как подтверждают российские СМИ, 9 ноября в Скадовске был «прилет» по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59. Именно там было место дислокации российских военных следователей.

В результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры СК РФ, было полностью уничтожено.

Вследствие этого удара, по данным журналистов, погибли 10 оккупантов, и еще 11 получили ранения.

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе «Лотос».

Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, «прилет» пришелся не на базу «Лотос», а на другое место скопления врага.

Позже появилась информация, что во время удара по месту дислокации оккупантов в Скадовске были ликвидированы высокопоставленные офицеры оккупационной армии.

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