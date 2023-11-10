закрыть
10 ноября 2023, пятница, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Заявление депутата Госдумы на шоу Соловьева привело в бешенство даже россиян

3
  • 10.11.2023, 11:47
  • 10,398
Заявление депутата Госдумы на шоу Соловьева привело в бешенство даже россиян

Тыловик Гурулев высказался о «пользе войны».

Кремлевская пропаганда стала приводить в бешенство даже рядовых россиян, которые начали возмущаться после эфира ток-шоу Соловьева на телеканале «Россия-1», передает dialog.ua.

Гостем студии стал российский депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, по словам которого, российская война против Украины якобы дала «громадный толчок развития страны».

Он признал, что в ходе вторжения в Украину гибнут россияне, однако вместе с этим РФ получает «развитие».

«Сегодня это все есть, война идет, страна живет, она развивается. И когда говорят... Ну что, это же толчок, эта СВО - громадный толчок развития страны. Он нeжелательный, наши люди гибнут. Но сегодня другого варианта нет», - заявил он.

Однако вместо поддержки россияне в социальных сетях подвергли российского депутата критике. По их словам, на войне гибнут тысячи россиян, а руководство РФ наживается на крупных контрактах и огромных военных бюджетах.

«Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут. И детей своих не отправят. Этот чинуша уже полтора года из ток-шоу не вылезает, стоит там ядом брызжет на граждан, на чьи налоги он живет своей беззаботной жизнью, сколько можно кормить уже таких бездарных деятелей», - пишут россияне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко