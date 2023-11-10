Заявление депутата Госдумы на шоу Соловьева привело в бешенство даже россиян 3 10.11.2023, 11:47

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Тыловик Гурулев высказался о «пользе войны».

Кремлевская пропаганда стала приводить в бешенство даже рядовых россиян, которые начали возмущаться после эфира ток-шоу Соловьева на телеканале «Россия-1», передает dialog.ua.

Гостем студии стал российский депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, по словам которого, российская война против Украины якобы дала «громадный толчок развития страны».

Он признал, что в ходе вторжения в Украину гибнут россияне, однако вместе с этим РФ получает «развитие».

«Сегодня это все есть, война идет, страна живет, она развивается. И когда говорят... Ну что, это же толчок, эта СВО - громадный толчок развития страны. Он нeжелательный, наши люди гибнут. Но сегодня другого варианта нет», - заявил он.

Однако вместо поддержки россияне в социальных сетях подвергли российского депутата критике. По их словам, на войне гибнут тысячи россиян, а руководство РФ наживается на крупных контрактах и огромных военных бюджетах.

«Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут. И детей своих не отправят. Этот чинуша уже полтора года из ток-шоу не вылезает, стоит там ядом брызжет на граждан, на чьи налоги он живет своей беззаботной жизнью, сколько можно кормить уже таких бездарных деятелей», - пишут россияне.

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