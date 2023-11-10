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СМИ: Генерал российских ВДВ Теплинский оказался дважды предателем

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  • 10.11.2023, 12:06
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СМИ: Генерал российских ВДВ Теплинский оказался дважды предателем
Михаил Теплинский

Из-за этого 7-ю дивизию РФ «обнулили» под Работино.

Поход на Москву Евгения Пригожина и его «вагнеровцев», предположительно, был сорван из-за предательства. Генерал ВДВ Михаил Теплинский вначале предал Путина и обещал поддержку мятежникам, но нарушил свое слово, предав второй раз - уже рассчитывавшего на него Пригожина. Об этом рассказал связанный с ВС РФ Telegram-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», передает Диалог.UA.

«Почему мы, офицеры ВДВ, теперь так критикуем генерала Теплинского? Да потому что он предатель. Он предал Пригожина и ЧВК «Вагнер». И это потом стоило жизни самому Пригожину», - пишет Z-канал.

По его данным, Пригожин еще во времена, когда имел влияние, хлопотал за Теплинского и вернул его из опалы. В связи с этим главарь ЧВК был уверен в полной лояльности генерала, но жестоко обманулся.

«Между Пригожиным и Теплинским была договоренность о поддержке действий ЧВК «Вагнер» со стороны ВДВ. За неделю до марша на Москву 247-й ДШП 7-й ДШД (ВС РФ) были перемещены с Херсонского направления на Донбасс, поближе к границе РФ… Остальные же части 7-й ДШД, должны были также потом присоединиться к «вагнерам» - рассказал ресурс.

Он уверяет, якобы Пригожин полностью доверял Теплинскому и был уверен, что к мятежу подключится элита армии - войска ВДВ.

Основываясь на этом, он начал движение на Москву летом 2023 года. Однако генерал предал мятеж, армии так и не дали приказ перейти границу и влиться в ряды повстанцев. Поняв, что его предали, Пригожин принял решение остановить мятеж и пошел на договоренности с Кремлем.

Спустя ровно два месяца главарь ЧВК был ликвидирован со своими ближайшим окружением. Самолет, в котором он летел, предположительно, был сбит российской системой ПВО.

Примечательно, что, по данным ресурса, 7-ю дивизию ВДВ, которая должна была участвовать в мятеже, вскоре обнулили.

Их бросили сознательно на верную смерть в районе Работино на Запорожском направлении.

«Из-за потерь уже два раза поменяла свой состав», - пишет Z-канал. Он уверяет, что Теплинский по итогу этих событий перестал быть авторитетом у собственных солдат.

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