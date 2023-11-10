СМИ: На заседании в Скадовске под удар HIMARS попал важный гость из Москвы 3 10.11.2023, 13:28

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Речь может идти о высокопоставленном генерале.

Последние высокоточные удары ВСУ по российским командным пунктам вызвали острую реакцию российских Z-каналов.

ВСУ начали планомерно выбивать из «игры» высокопоставленных офицеров российской армии. Есть серьезные потери.

Об этом пишет российский Z-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

«Последние недели выдались тяжелыми в плане потерь нашего офицерского состава в зоне проведения «спецоперации». Враг прицельно наносит удары по штабам и командным пунктам именно в тот момент, когда там происходят важные совещания», - пишет ресурс.

Одним из самых серьезных инцидентов, по его данным, стал разгром группировки «Днепр» ВС РФ на Арабатской стрелке, который произошел 1 ноября. В результате прямого попадания ракеты погибли офицеры ВС РФ. Поговаривают, что тогда был ранен и командир группировки «Днепр» генерал Михаил Теплинский.

Вторым тяжелым для оккупантом происшествием стал Скадовск.

«Ракеты «Хаймарс» (РСЗО HIMARS - ред.) попали прямо в здание, где в этот момент происходило заседание офицеров. На встрече присутствовал важный гость из Москвы. Злые языки говорят, что целый генерал… Вследствие попадания погибли 3 офицеров, еще 5 получили ранения», - уверяет Z-канал.

По его данным, в рядах оккупантов после таких удачных атак царит шпиономания. Там начали подозревать, что информацию ВСУ сливают военные российской армии, которые таким образом мстят командирам за плохие приказы.

«В рядах военных серьезная проверка, изымают телефоны и проверяют», - сообщает канал оккупантов.

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