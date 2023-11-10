СМИ: Танки Израиля прорвались в Газа-сити, штаб ХАМАС в окружении 10.11.2023, 14:47

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Идет перестрелка с боевиками, охраняющими вход в бункер.

Наземная военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, вероятно, близится к своему завершению: взята в окружение штаб-квартира боевиков ХАМАС.

Такой информацией в своем блоге в Telegram поделился известный израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

«Израильские танки прорвались в Газа-сити и окружили две больницы, в том числе «Шифу» (читай — главный штаб ХАМАСа)», - написал военкор.

Отметим, что штаб группировки находится в подземном бункере под больницей.

ХАМАСовцы фактически прикрываются жизнями гражданского населения.

По данным Ауслендера, персонал больницы отказался эвакуироваться. Вероятно, такое решение они приняли под давлением ХАМАС, которые не хотят лишаться живого щита, но не исключена и личная инициатива.

«Женевская конвенция говорит, что если гражданский объект используется для военных целей и / или для прикрытия таковых, становится легитимной целью. А если персонал хочет поиграть в героев-шахидов, то это их личное дело, если, конечно, не удерживают насильно. Но тогда вопросы к ХАМАСу», - рассказал Ауслендер.

Информацию подтверждают и СМИ Израиля.

«Силы ЦАХАЛа подошли к больнице «Шифа» в секторе Газа и вступили в перестрелку с местными боевиками», — отмечает в сегодняшней сводке cursorinfo.co.il.

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