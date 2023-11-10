Под удар ВСУ в Скадовске могли попасть представители российской ФСБ

Под удар ВСУ в Скадовске могли попасть представители российской ФСБ1
- 10.11.2023, 19:18
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Украинская разведка раскрыла детали атаки.
В результате удара Сил обороны по месту дислокации российских оккупантов в Скадовске в четверг, 9 ноября, есть погибшие среди офицерского состава оккупантов, сообщил в эфире «Радио Свобода» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По словам Юсова, точная информация о попадании уточняется.
«Есть поражения, есть погибшие. Что касается точных данных, то в таких случаях не всегда есть возможность их оперативно выяснить. Но есть погибшие среди офицерского состава оккупантов», — сказал Юсов.
Он добавил, что представители российской ФСБ должны были бы находиться в здании на момент взрыва. Однако пострадал ли кто-то из ФСБ — он не уточнил.
Также Юсов воздержался от комментариев относительно того, кто стоит за ударом во временно оккупированном Скадовске.
«Сейчас мы воздержимся от комментариев, не будем ни подтверждать, ни опровергать информацию», — добавил представитель ГУР.