Под удар ВСУ в Скадовске могли попасть представители российской ФСБ 1 10.11.2023, 19:18

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Украинская разведка раскрыла детали атаки.

В результате удара Сил обороны по месту дислокации российских оккупантов в Скадовске в четверг, 9 ноября, есть погибшие среди офицерского состава оккупантов, сообщил в эфире «Радио Свобода» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По словам Юсова, точная информация о попадании уточняется.

«Есть поражения, есть погибшие. Что касается точных данных, то в таких случаях не всегда есть возможность их оперативно выяснить. Но есть погибшие среди офицерского состава оккупантов», — сказал Юсов.

Он добавил, что представители российской ФСБ должны были бы находиться в здании на момент взрыва. Однако пострадал ли кто-то из ФСБ — он не уточнил.

Также Юсов воздержался от комментариев относительно того, кто стоит за ударом во временно оккупированном Скадовске.

«Сейчас мы воздержимся от комментариев, не будем ни подтверждать, ни опровергать информацию», — добавил представитель ГУР.

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